Забив сусіда до смерті: нелюду “світить” десять років тюрми

Працівники поліції довели причетність 58-річного чоловіка до вбивства жителя села Малий Ходачків. Зловмиснику загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування стало відомо, що підозрюваний разом зі своєю жертвою – сусідом 1968 року народження, розпивав спиртні напої у власному помешканні. У ході застілля між чоловіками виник конфлікт і господар будинку завдав односельцеві численні удари по голові та тулубу. Потерпілий впав і за деякий час від отриманих травм помер на місці події.

Підозрюваний виніс тіло знайомого на вулицю і залишив його біля будинку. У помешканні прибрав, сліди крові відмив й пішов до знайомого. Чоловіка без ознак життя побачили сусіди й викликали поліцію.

Правоохоронці зібрали незаперечні докази причетності господаря будинку до важкого злочину. Чоловік відповідатиме у суді відповідно до частини 2 статті 121 (умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Справу уже скерували до суду.