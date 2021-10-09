За вихідні майже 7 тисяч тернополян відвідали найбільшу в області гарбузову фотозону

Атмосферна гарбузова локація стала чи не найпопулярнішим місцем для фотосесій цієї осені. Лише минулих вихідних майже 7 тисяч людей відвідали фотозону. Фотографуються як дорослі, так і діти, як витончені інстаблогери, так і любителі на згадку про осінь 2021. Навіть приїжджають автобусами зробити колективні світлини та організовують рекламні зйомки.

Нагадаємо, у селі Острів Великоберезовицької громади на вулиці Промисловій, 1, біля офісу “Тернопільського м’ясокомбінату” родина Івана та Тетяни Чайківських облаштувала найбільшу в області гарбузову фотозону.

Кожен охочий може щодня з 11:00 до 18:00 приїхати на локацію та отримати хороший настрій і красиві світлини. Щоб скористатись фотозоною, потрібно лише відсканувати QR-код та підписатись на сторінку @i.chaykivskyy в Instagram.

Також до 13 жовтня триває конкурс на найбільший гарбуз в області, нагорода – 3000 грн. Умови залишаються незмінними.

«Підпишись на Instagram сторінку @i.chaykivskyy; зроби фото з гарбузом та вкажи вагу, закинь в сторіс та познач сторінку @i.chaykivskyy в Instagram. Прокоментуй в Instagram під аналогічним дописом «найбільший гарбуз – мій» (вкажіть вагу). На час конкурсу сторінка повинна бути відкритою” – йдеться в оголошенні від організаторів.

Варто знати, що переможець самостійно привозить найбільший гарбуз на фінальне зважування за адресою: село Острів, вулиця Промислова,1. Нагородження переможця відбудеться о 12:00 13 жовтня.