На ділянці, де закінчується парк Тараса Шевченка і починається перехід до пляжу «Циганка», є асфальтований майданчик. Призначений він для розташування приватного автотранспорту. Починаючи з першого липня, і впродовж трьох місяців, стоянку автомобіля на цьому майданчику треба буде оплачувати.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 26 червня.

Це рішення прийняли враховуючи Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» та лист КП «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя». У документі вказано, що виконком вирішив встановити плату за використання площадки в літній період в районі закінчення парку Т.Г.Шевченка – перехід до «Циганки» для тимчасового розташування приватного автотранспорту в розмірі 12 гривень за одну годину стоянки. Плату за паркування уповноважені збирати працівники комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку Тернополя». Вони ж зобов’язані утримувати майданчик для паркування у належному стані. Сплата за стоянку приватного транспорту на цьому майданчику буде діяти до 1 жовтня 2019 року.

Ольга Трач