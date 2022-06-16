Жінку, яка організувала бізнес, торгуючи чужим тілом, викрили та затримали працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Тернопільщини. Впродовж кількох місяців правоохоронці документували діяльність жінок, які займалися проституцією.

У ході оперативних заходів стало відомо, що причетна до незаконного бізнесу жителька Тернопільщини, 1979 року народження. Підозрювана впродовж тривалого часу заробляла тим, що здавала подобово житло. Проте грошей не вистачало і вона вирішила підробляти сутенерством.

Спочатку в інтернеті розмістила оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу. Усі деталі повідомляла або при зустрічі, або телефоном. Зголосилися співпрацювати з бізнесменшею кілька дівчат з Тернополя, Вінничини та Запоріжжя. Наступне оголошення, яке з’явилося у соцмережах, стосувалося пошуку клієнтів.

Місцями для інтимних зустрічей були квартири, які здавала сутенерка подобово. Година послуг вартувала 1600 гривень. Заробітки ділили 50 на 50.

В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутенери більш як 500 тисяч гривень, мобільні телефони, записник з базою клієнтів, а також наркотичну речовину – марихуану.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Ій оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 303 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) ККУ.

За словами Олександра Буняка, на Тернопільщині, як і по всій Україні в цілому, впродовж червня триває спецоперація по боротьбі з кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з торгівлею людьми. Основну увагу оперативники звертають на сутенерство, створення та утримання місць розпусти, дитячу порнографію, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон.