З понеділка у Тернополі запрацює ще три дитсадки

З понеділка, 6 червня, у Тернополі відновлять освітню діяльність ще три заклади дошкільної освіти – дитячий садок №6 «Іскринка», ЗДО №9 та ясла – садок №27.

Наразі у Тернополі працює 23 дитсадки та дошкільні підрозділи початкових шкіл (загалом 199 груп). Відвідує ці заклади дошкільної освіти 2044 дитини, чиї батьки офіційно працевлаштовані.

Перші 13 чергових дитячих садочків запрацювали у місті в перших числах травня. Проте через велику кількість охочих записати малечу у заклад дошкільної освіти, нещодавно відкрилися ще 10 додаткових садочків.

З метою збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні, в усіх чергових дитячих садочках облаштовано найпростіше укриття, а під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» у закладі дотримуються затвердженого алгоритму дій.

Нагадаємо, для відвідування чергового дитсадка батькам необхідно звернутися до керівника закладу, який відвідувала ваша дитина до початку війни. У садку треба написати інформовану заяву-згоду на відвідування закладу освіти вашою дитиною під час воєнного стану, а також додати довідку з місця роботи одного з батьків.

Першочергово забезпечуються місцями діти, у яких батьки (мама і батько) працевлаштовані. За наявності вільних місць зараховуються діти, у яких один з батьків працює.

Відповідно до рішення Ради оборони області від 31 травня 2022 року №59, зарахування до закладів дошкільної освіти здійснюється за результатами оцінювання без конкурсної процедури.

Для зарахування необхідно медичну довідку від дільничного лікаря з висновком про те, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

До слова, відвідувати дитсадки можуть не лише діти, батьки яких працюють у Тернополі, а й ті дошкільнята, один з батьків яких служать в ЗСУ.