28 березня до тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці УГКЦ привезуть частину однієї з найбільших Святих Реліквій християнства – Тернового Вінка Ісуса Христа.

Рада монахів абатства Святого Петра в Солем, що поблизу Парижа, відгукнувшись на прохання архиєпископа і митрополита Тернопільського-Зборівського Василія Семенюка, погодилася дати цю святиню для почитання та вшанування у нашому місті, зважаючи на потребу миру та єдності в Україні.

Знаковим є те, що прибуде реліквія саме у період Великого посту.

«Тернопіль – це місто, яке достойне приймати такі великі святі реліквії, особливі ті, що мали вплив на розвиток людства. Місто вже має досвід у прийнятті та молитовному почитанні таких великих святинь,- зазначає міський голова Сергій Надал. – Дуже символічно, що перебування реліквії у Тернополі випадає на час Великого посту, коли є можливість нам усім переосмислити по – особливому ті великі страждання і муки, які взяв на себе Ісус Христос».

Очільник міста подякував Високоприосвященному архиєпископу і митрополиту Василю Семенюку за сприяння, благословення і надану можливість для тернополян торкнутися святині.

З 26 до 28 березня реліквія перебуватиме у Соборі Зарваницької Матері Божої, а уже з 28 березня до 2 квітня схилити голову перед Терновим вінком Ісуса Христа можна буде у тернопільському Архикатедральному Соборі Непорочного зачаття.

Вся детальна інформація буде згодом на сайті Тернопільсько – Зборівської Архиєпархії УГКЦ.