У неділю, 19 липня, о 9:00 розпочнеться трансляція Літургії УГКЦ у Марійському духовному центрі «Зарваниця».

Цього року виповнюється 25-річчя Всеукраїнської прощі до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, а також 20-річчя Всеукраїнської прощі, під час якої відбулося освячення собору Зарваницької Божої Матері, який тепер є малою базилікою.

На жаль, цього року, з огляду на карантинні заходи, що були запроваджені урядом, Всеукраїнська проща не може відбутися. Проте ми можемо духовно єднатися в молитві і провести прощу в особливий спосіб – онлайн!

Трансляцію здійснює Живе телебачення.

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