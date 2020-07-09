Традиційно кожного року у місяці липні у Марійському духовному центрі «Зарваниця» відбувалася Всеукраїнська проща.

Десятки тисяч вірних з різних куточків України і світу вирушали у паломництво, щоб випросити духовної благодаті перед Зарваницькою чудотворною іконою Матері Божої.

Цього року сповнюється 25-ліття Всеукраїнської прощі до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці, як також 20-ліття Всеукраїнської прощі, під час якої відбулося освячення Собору Зарваницької Божої Матері, який тепер є Малою базилікою.

На жаль, цього року з огляду на карантинні заходи, що були запроваджені урядом, Всеукраїнська проща не може відбутися. Проте ми можемо духовно єднатися у молитві і провести прощу в особливий спосіб – онлайн!

Отож, запрошуємо усіх вірних взяти участь у Божественній Літургії, яка транслюватиметься наживо в неділю 19 липня, о 9.00, з Марійського духовного центру у Зарваниці на медіа ресурсах УГКЦ «Живого телебачення», офіційній сторінці Тернопільсько-Зборівської архиєпархії, офіційній сторінці Марійського духовного центру «Зарваниця», а також у мережі «Facebook».

Єднаймося у молитві за мир в Україні, за всіх недужих, за медичних працівників та за ревні покликання до монашого й священичого стану. Нехай Пресвята Богородиця, що прославилася у Зарваницькій іконі, огортає всіх своїм материнським покровом!

Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ