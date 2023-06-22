З переломом та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного скутериста. Юнак потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Аварія трапилася 20 червня близько 14:00. За попередньою інформацією, хлопець, керуючи скутером Yamaha, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції й допустив зіткнення з автомобілем Mercedes -Benz Sprinter 312D.

Юнака доправили в травматологічне відділення, а у водійки буса взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.