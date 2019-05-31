«Чілдрен кінофест» стартує у 24 містах України, серед яких і Тернопіль.

Це щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей і підлітків, який знайомить молоду українську аудиторію як з найновішими європейськими стрічками, так і зі світовою кінокласикою.

Покази шостого фестивалю кіно для дітей і підлітків «Чілдрен кінофест» відбуватимуться з 31 травня по 9 червня. Зареєструватися можна за тиждень до показу фільму, для цього необхідно заповнити електронну анкету на сайті «Чілдрен Кінофест». За словами організаторів фестивалю, до конкурсної програми увійшли сім фільмів для глядачів від чотирьох років, які відібрані на європейських кінофорумах. Родзинкою фестивалю має стати класична комедія «Цирк», яка присвячена 130-річчю від дня народження режисера Чарлі Чапліна. А відкриє фестиваль сімейна стрічка «Зоопарк».

Додамо, минулого року покази фестивалю мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» відвідали понад сорок дві тисяч юних українців. Гран-прі міжнародного конкурсу за підсумками глядацького голосування отримала українська стрічка «Сторожова застава» режисера Юрія Ковальова. У національному конкурсі фільмів, знятих дітьми, найкращою стала анімаційна картина 12-річної Надії Бабаніної з Дніпра.

Софія Романська