Тернопільські каратисти стали призерами Чемпіонату України з годзю-рю та кобудо. Змагання відбулися в Одесі. Там за першість змагалися 350 спортсменів із п’ятнадцяти областей України.

На чемпіонаті України Тернопільщину представляли 12 спортсменів. У результаті змагань вони здобули 22 медалі: 4- золотих, 11- срібних та 7-бронзових.

«Годзю-рю карате та рюкю-кобудо розвивається на Тернопільщині вже 5 років поспіль. За цей час спортсмени ставали чемпіонами міжнародного та обласних турнірів. Бойовий шлях карате – це щоденна титанічна праця, яка зміцнює характер та дисциплінує. Важливо це показувати учням своїм прикладом. Наші чемпіони, які брали участь у чемпіонаті Україні, мають досить гарні задатки, а також є наполегливі. І ось ці змагання є тому результатом», – каже тренер Володимир Попенко.

Переможці представлятимуть Україну на міжнародному рівні.