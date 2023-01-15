На випадок критичної ситуації в Тернополі працюватимуть 13 пунктів масового проживання людей. Розміщуватимуться вони у навчальних закладах. Зараз триває забезпечення таких місць усім необхідним.

З 16 січня усі тернопільські школи працюватимуть у звичному режимі, а за потреби частина із них перетвориться на пункти масового проживання людей. Один із таких пунктів діятиме у школі №16.

– Ми вже маємо по 360 каріматів і спальних мішків, якщо вони знадобляться, то ми постелимо їх у спортивному залі, де можна буде переночувати, – розповіла Руслана Базунова, директор Тернопільської загальноосвітньої школи №16 імені Володимира Левицького. – Маємо буржуйки їх встановимо у підвалі, щоб можна було обігрітися. На школу виділили три бойлери. Один ми поставили у кабінеті трудового навчання, він підключений і готовий до роботи. Другий бойлер стоїть в туалеті в укритті і третій в душі в укритті, тобто при необхідності люди зможуть помитися. Школа має генератор на 60 кіловат. Також поставимо незабаром ємність для зберігання дизпалива. Нам привезли дві польові кухні, їх можна буде оперативно підключити при потребі. Біля укриття є два біотуалети. Є ліхтарі, аптечки, термопокривала, ємність для технічної води, одноразовий посуд, туалетний папір тощо. На випадок біди ми готові одразу приймати людей.

Нагадаємо, що такі пункти діятимуть у школах: №№ 22,14, 15, 10,13, 3, 4, 5, 9, 16, 28, а також у Тернопільському технічному ліцеї і Тернопільському національному педагогічному університеті. На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення передати їм столові прибори, пічки-буржуйки, польові кухні, спальні мішки, туристичні килимки, дрова та вогнегасники. У грудні минулого року заклади вже отримали термопокривала, медичні аптечки, продовжувачі для розеток, засоби гігієни, ємності для зберігання технічної води тощо.