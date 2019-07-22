День голосування на Тернопільщині минув без суттєвих порушень, – повідомляють у поліції області. Правоохоронці зареєстрували 32 звернення, більшість з яких – від жителів обласного центру.

В основному порушення стосувалися наявності агітаційних матеріалів, спроб голосування без паспорта, а також конфліктних ситуацій на виборчих дільницях.

Усі виборчі дільниці краю працювали відповідно до вимог законодавства, – каже начальник голосного управління Нацполіції в області Олександр Богомол. Втім, зафіксовано декілька випадків невчасного відкриття дільниць.

«Близько тридцяти звернень до поліції було упродовж дня голосування на Тернопільщині. Ми отримували повідомлення також і про можливий підкуп виборця. Але ця інформація не підтвердилася. Відтак на заявника було складено протокол за статтею 183 Кримінального кодексу України про незаконний виклик поліцейських. На одній з виборчих дільниць було виявлено хулігана, було складено адміністративний протокол про дрібне хуліганство. Також були випадки, коли людям ставало погано на дільницях. Біля одної з дільниць сталася пожежа, але її швидко загасили, відтак виборчий процес не зупинявся. Також ми отримували повідомлення про незаконну агітацію і про конфлікти на дільничних виборчих комісіях», – розповідає Олександр Богомол.

Декілька спроб голосування без паспорта зафіксували представники Громадянської мережі «Опора» на Тернопільщині. Порушники відбулися попередженням, а загалом за це передбачена кримінальна відповідальність, – наголошує громадянська омбудсменка із захисту виборчих прав у Тернопільській області Ольга Мазаєва.

«Ми зареєстрували випадки спроб голосування без представлення паспортів. Наші спостерігачі робили попередження. Однак видача бюлетеня без паспорта – це кримінальний злочин, за який передбачається від 5 до 7 років позбавлення волі».

Факти незаконної агітації громадські спостерігачі помітили у селі Розсохи Чортківського району. Агітаційні матеріали на стовпах чи громадських будівлях виявляли майже в усіх районах області.

Софія Романська