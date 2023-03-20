Як зрозуміти, що гральний автомат ось-ось випаде? – Міфи казино про ігрові автомати

Коли настає термін дії ігрового автомата? Як визначити, що ігровий автомат «розхитався»?

Ця публікація про те, як визначити, чи гральний автомат ось-ось випаде, розкриває правду про виграш у слотах, дивлячись на те, коли ігри мають бути виграшними.

Попередження: ви можете бути розчаровані. Щоб не розчаровуватись та вигравати – вибирайте ігрові автомати Космолот онлайн.

Випадкові та незалежні азартні ігри

Якщо ви справді хочете знати, як визначити, коли настане термін погашення ігрового автомата на реальні гроші, ви повинні ознайомитися з деякими концепціями ймовірності.

Найважливішою з цих концепцій є концепція випадкової незалежної події.

У більшості азартних ігор кожна ваша ставка робиться на випадкову незалежну подію.

Тут важливе слово «незалежний». Це означає, що те, що сталося під час попередньої події або попередньої серйозної події, не впливає на ймовірність того, що має статися.

Ось приклад:

Коли ви граєте в рулетку, у вас є 38 можливих результатів – саме стільки чисел є на колесі рулетки.

Якщо ви робите ставку на одне число, ймовірність виграшу становить 1/38.

Якщо це число з’явиться три рази поспіль, яка ймовірність того, що кулька впаде на це число під час наступного обертання?

Це все ще 1/38.

Попередні оберти колеса не змінили кількість способів виграти чи кількість можливих результатів.

Щоразу, коли ви граєте в ігровий автомат, обертання барабанів є «незалежною подією».

Що робити, якщо ігровий автомат був гарячий або холодний?

Ігрові автомати іноді працюють гарячими або холодними. Така природа випадкових подій. Іноді ви побачите послідовність виграшів або програшів. Це результат дисперсії.

Припустімо, що ви граєте на машині, де ймовірності слотів запрограмовані на забезпечення частоти влучень 30%.

Ви можете очікувати виграшу приблизно в одному з кожних трьох обертань на такій машині.

На такому ігровому автоматі можна легко зробити три оберти поспіль і кожне з них програти. Ви також можете легко зробити три обертання поспіль на такому автоматі, щоб кожне з них виграло. У жодному зі сценаріїв коефіцієнти не змінюються під час 4-го обертання в цій послідовності.

Найкращий спосіб подумати про те, що ігри стають гарячими чи холодними, це те, що такі явища помітні лише в ретроспективі або постфактум.

Вони не мають прогностичного значення.

Крім того, ігрові автомати не запрограмовані на те, щоб «наздоганяти» після великого виграшу, і вони не запрограмовані на те, щоб починати отримувати виграшні результати після тривалої холодної смуги.

Вони просто мають випадкові результати, визначені генератором випадкових чисел у машині.

Немає гарячих або холодних циклів, за якими ви могли б передбачити, коли гральний автомат збирається отримати виплату.

Приклад поганої поради щодо ігрових автоматів казино

Кілька років тому я прочитав книгу Джона Патріка про виграш в ігрових автоматах. Не знаю, як йому вдалося наповнити цілу книгу такими неефективними й банальними порадами, але він це зробив.

Однією з його перших порад є обмеження «голого тягання».

Голий пул — це коли ви тягнете важіль на ігровому автоматі та взагалі нічого не виграєте. Його пропозиція полягає в тому, щоб припинити грати в будь-які ігрові автомати, де ви отримуєте сім голих підряд.

Ось проблема з цією порадою:

Це не має нічого спільного з ймовірністю виграшу чи поразки.

Ви можете легко програти сім разів поспіль у грі на ігровому автоматі, а потім отримати виграш.

Але це не тому, що гра стала «через».

Просто тому, що кожне обертання барабанів є незалежною подією.

Ви також можете побачити ситуацію, коли ви програєте сім обертань поспіль, потім програєте ще сім обертань поспіль, а потім виграєте сім обертань поспіль.

Більш імовірно, що ви побачите змішані результати протягом вашої ігрової сесії, але це не вплине на ймовірність виграшу.

Ніщо з цього не дає підказки про те, чи гральний автомат збирається вдарити.

Чи визначає метод Zig Zag слоти, які ось-ось потраплять?

Кілька років тому стратегією великих ігрових автоматів був так званий метод «зиг-заг».

Ось як це працювало:

Коли ви дивитесь на передню частину ігрового автомата, ви бачите три символи на лінії виплат.

Але ви також бачите символи над і під лінією виплат.

Іноді виграшні символи з’являються в різних місцях на лініях над і під лінією виплат.

Передумова стратегії «зигзаг» полягає в тому, що ви повинні знайти ігровий автомат, який базується на результатах, де виграшні символи відображаються на лицьовій частині автомата. Теорія припускає, що якщо всі вони там зигзагоподібно, то це через виплату.

У цьому є якась простота, яка приваблива.

Але це не має ніякого відношення до результатів наступного обертання.

Результати сучасних гральних автоматів визначаються комп’ютерною програмою, яка називається генератором випадкових чисел. Символи насправді лише для показу. Кожній комбінації символів ігрового автомата відповідає число.

Програма генератора випадкових чисел перебирає ці числа зі швидкістю тисячі разів на секунду. Коли ви тягнете важіль або натискаєте кнопку обертання, автомат показує символи та виплачує гроші залежно від числа, на якому він зупинився.

І не робіть помилки, вважаючи, що є якась передбачувана закономірність у зміні чисел. Комп’ютерна програма не переглядає ці цифри зі швидкістю один за секунду або 120 за хвилину чи щось подібне.

Він проходить через тисячі чисел за секунду.

Ви не можете визначити час.

Чи можу я використовувати свою інтуїцію, щоб передбачити, коли машина ось-ось випаде?

Я знаю, що є багато забобонних азартних гравців, але немає наукових доказів, які підтверджують ці переконання. За відсутності доказів протилежного я припускаю, що люди не можуть передбачити майбутнє.

Нещодавно помер Джеймс Ренді. Я згадую це, тому що він був відомим скептиком, який раніше був сценічним фокусником. Він спеціалізувався на розвінчанні сумнівних заяв медіумів і екстрасенсів.

Він заснував фонд, Освітній фонд Джеймса Ренді. Десятиліттями вони пропонували 3698826000 гривень кожному, хто зможе продемонструвати будь-які паранормальні психічні здібності в контрольованих наукових умовах.

Ніхто так і не зміг виграти гроші.

Якщо ви хочете розважального читання, приділіть час читанню про те, як працює холодне читання. Це дасть вам певне уявлення про світ екстрасенсів і медіумів.

У мене є друг, який вважає, що він володіє екстрасенсорними здібностями. Він, правда, один із найкращих холодних читачів, яких я знаю. Він переконався, що справді має особливі сили.

Я не впевнений, що він думає, що може передбачити, який ігровий автомат вдарить чи ні, але я впевнений, що він здогадається.

І, через випадкову природу таких машин, він інколи мав рацію.

Але він був би не правий щодо цього частіше, ніж ти чи я.

Це починає звучати безнадійно

Ну так – це безнадійно. Можливо, це не те що хочуть почути більшість азартних гравців, але це неможливо обійти.

Ви не можете сказати, коли гральний автомат ось-ось вдариться. Це неможливо. Така природа машини.

Ви навіть не можете зробити обґрунтоване припущення.

Будь-хто, хто говорить вам інакше, обманює або намагається вам щось продати. У будь-якому випадку, ви повинні триматися якомога далі від таких претензій.

Життя досить важке, коли ти живеш тут у реальності з нами. Коли ви подумки починаєте жити у фантастичній країні, де ви можете передбачити результати грального автомата, ви ускладнюєте собі життя.

Висновок

Як визначити, що гральний автомат ось-ось вдариться? Віра в те, що це можливо, є однією з найбільших помилок, яку можуть зробити гравці.

Ви не можете, це так просто.

Будь-який інший висновок – лише видавання бажаного за дійсне. Мене дивує, скільки людей обманюють себе, видаючи бажане за дійсне, але це відбувається щодня, щодня.

Що стосується ігрових автоматів, вибирайте будь-який автомат, який вам подобається, вкладайте гроші та схрещуйте пальці. Може тобі пощастить.

Але це буде не тому, що ви хоч якось розуміли, чи мала місце гра. Це буде просто тупа удача.