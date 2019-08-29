Тернопільська колонія у Верховній Раді була майже одностайною у ключових голосуваннях.

За призначення Разумкова спікером не голосував, за даними сайту парламенту, тільки Ігор Василів зі “Слуги народу”. Решта тернопільських нардепів голосували “за”.

Призначення Гончарука головою уряду підтримали всі четверо “Слуг народу” та двоє мажоритарників-самовисуванців Люшняк і Чайківський. Не голосував тільки Михайло Цимбалюк з “Батьківщини”.

Нагадаємо, що 29 серпня відбувається перше організаційне засідання Верховної Ради.