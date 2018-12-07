Вивернула пуховик, щоб не впізнали: поліція розшукала зниклу дівчинку
07/12/2018 0
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Повідомлення про зникнення тринадцятилітньої дівчини надійшло 6 грудня до Зборівського відділення поліції. З проханням розшукати доньку до правоохоронців звернулася мешканка району.
Менше доби знадобилося працівникам поліції, аби розшукати зниклу дівчину. Допоки схвильована мати не знаходила собі місця, неповнолітня блукала вулицями обласного центру. Щоб її не розпізнали, дівчина вивернула пуховик, аби змінити його колір.
Об’єктом злочинних посягань дівчина не стала. Після проведеної профілактичної бесіди Її повернули батькам, зазначають у поліції.
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