Суд виніс вирок у справі вихователя літнього табору, котрий стріляв по дітях із пістолета.

Як повідомляє Експрес, інцидент стався на Тернопільщині минулого року. Організація “Право на шанс” влаштувала для дітей із прифронтових районів Донбасу літній табір. Один із хлопчиків вирішив побешкетувати і підпер двері смітниками, внаслідок чого сміття розлетілося по табору. Аби покарати за такі дії, вихователь змусив хлопчика присідати, при цьому стріляючи у нього з пневматичного пістолета.

Суд призначив чоловікові п’ять років ув’язнення з іспитовим терміном, а також зобов’язав сплатити 25 тисяч гривень моральної шкоди.