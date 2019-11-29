Близько дванадцяти градусів вище нуля передбачають упродовж доби на Тернопільщині. Потепління у регіоні супроводжуватиметься дощами. Втім, опади будуть короткочасними.

Йде атмосферний фронт, а з ним, ясно, й опади, – повідомила синоптик Наталка Діденко. 29-го листопада у більшості областей України пройдуть дощі.

«Дощі, бо південні потоки несуть теплу повітряну масу. Максимальна температура повітря становитиме на Заході +7+12 градусів. Дощі у п`ятницю йтимуть більш інтенсивно найближчої ночі в західних областях, вдень вони пересуватимуться східніше. 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потепліє. Хто любить гойдалки та інші атракціони – ви не самі. Атмосфера також таке любить».

Отже, початок грудня дивуватиме жителів краю перепадами температурних показників. Різкі переходи від тепла до холоду можуть створювати проблеми гіпертонікам.

Софія Романська