Операція пройшла успішно. Проте сім’я хлопчика не змогла зібрати всю суму на його лікування. Вони просять у небайдужих допомоги, залишилося небагато.

Маленькому тернополянину Давиду Ревнюку 14 червня зробили операцію з пересадки стовбурових клітин, повідомляє ТЕРЕН. Хлопчик бореться з діагнозом гліоз – поступове відмирання клітин головного мозку. Мама хлопчика Світлана Ревнюк раніше оголосила збір коштів на операцію і вона щиро дякує усім, хто допоміг врятувати життя її сину. Жінка знову просить підтримати їх фінансово, адже вони не змогли оплатити всю суму за лікування Давида.

“Друзі, ви всі врятували життя маленькому Давидку. Йому провели процедуру з пересадки стовбурових клітин. Саме завдяки вашій допомозі це стало реальністю. Низький уклін кожному з Вас”, – написала мама хлопчика на фейсбук-сторінці, де оголошено збір коштів на лікування.

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Щоб прооперувати Давида, грузинські медики спеціально приїхали в Україну. Зараз хлопчик перебуває під наглядом столичних лікарів. Далі йому необхідні водні процедури, тож хлопчик з мамою поїдуть або у Закарпатську або у Чернівецьку область, де є прісні води.

Процедура з пересадки стовбурових клітин була важкою і досить болісною для хлопчика. Зараз він відходить від операції. У нього час від часу підіймається температура тіла.

На жаль, сім’я хлопчика не змогла зібрати потрібної суми на операцію – 740 тисяч гривень. Їм залишилось оплатити ще 68 тисяч гривень.

“Просимо бути з нами в такий момент. Навіть 5-10 гривень зараз дуже важливі”, – звертається до краян мама.

Реквізити для допомоги:

4149 6293 5609 2304 – Ревнюк Роман (тато Давидика)