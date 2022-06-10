Залишилося всього п’ять днів: маленький тернополянин, у якого відмирають клітини мозку, потребує негайної допомоги

У Тернополі 7-річний Давид Ревнок знову потребує термінової допомоги. У нього прогресує гліоз. Хлопчик вже переніс 2 пересадки стовбурових клітин, але результату це не дало. Тому зараз сім’я у відчаї і просить допомогти врятувати сина, пише “Файне місто”.

Нагадаємо, хлопчику ще в 3 роки зробили вакцину від кору, а наслідки він переживає досі. Після результатів МРТ в нього діагностували гліоз – явище, яке характеризується пошкодженням або відмиранням нейронів у головному мозку.

Мама Світлана Ревнюк каже, що минулого року Давиду вперше пересадили донорські стовбурові клітини. Це дало непогані результати.

“Минулого року нам порекомендували пересадку донорських стовбурових клітин. Ми зробили першу пересадку в Грузії, тоді люди нам допомогли коштами. Це дало дуже великі результати. Клініка прогнозувала 10%, але результат був 35%”, – зазначає мати.

Жінка зауважує, що друга пересадка результату не дала. Останнім часом Давид приймав закордонні препарати, але покращення не відбулося.

“Зараз ми закінчили приймати італійський препарат, який син приймав 2 місяця. Він набрав вагу і тепер він не має ніякого лікування. Єдиний шанс – пересадка стовбурових клітин”, – розповідає Світлана.

Загалом на лікування треба 740 000 гривень. З них 560 000 гривень коштує пересадка і 180 000 гривень – донорські матеріали. Станом на 8 червня батьки зібрали 305 000 гривень.

Оплату треба внести 14 червня. Тобто, аби зібрати 435 000 гривень у сім’ї залишилось всього 5 днів. Світлана просить допомоги, адже задля операції хлопчика лікарі приїдуть із-за кордону.

“Так, як в нас в країні війна, представники клініки готові приїхати до нас і зробити цю пересадку в Україні. Щоб ми не тратили кошти на переліт вони готові піти нам на зустріч“, – ділиться жінка.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

Рахунок для переказу в гривнях:

PrivatBank 4731219123278743 – Ревнюк Світлана Вікторівна

Рахунок для переказу в євро:

PrivatBank IBAN: UA103052990262056400929081717 – Ревнюк Роман Васильович”

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