У 27-річного військового з Тернополя Дмитра Линви вже понад рік – свій фронт. Хлопець бореться з важкою недугою.

Навесні минулого року у Дмитра діагностували дифузну гліому Gr 4. Така пухлина є одним із найагресивніших видів раку.

– Почалося все з того, що Дмитра дуже сильно боліла голова, – розповідає дружина Дмитра Діана Линва. – Він був завантажений роботою, оскільки розпочалася війна. Діма не зважав на біль, бо працював від ранку до вечора, інколи навіть ночував на роботі. Згодом у нього з’явилися симптоми набряку мозку. У якийсь момент Дмитру стало дуже погано і його госпіталізувала «швидка» у неврологічне відділення. Зробили МРТ – виявили пухлину.

Розміри пухлини були дуже великими, тож хлопця терміново відвезли на операцію у Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова. Лікарі констатували, що оперативне втручання пройшло успішно.

– Перед операцією нам сказали, що є ризик крововиливу, його може паралізувати чи зникне мова, бо пухлина знаходиться в ділянці, яка відповідає за мовлення і рухи правої половини тіла. Дякувати Богу, цього не сталося! Після цього Дмитро добре почувався. Регулярно він робив обстеження, променеву терапію та проходив «хімію», – каже Діана Линва.

На жаль, майже через рік після операції недуга повернулася з новою силою.

– Як медик я добре розуміла, що прогноз не дуже сприятливий, але вірила, що все буде добре. На 11-й місяць після операції у мого чоловіка діагностували рецидив, – розповідає Діана Линва.

Якщо раніше хлопець приймав препарати, які вартують 26 тисяч гривень у місяць, то зараз йому призначили «Авастин». Ці ліки мають продовжити життя та на деякий час призупинити ріст пухлини.

Вартість «Авастину» – 90-100 тисяч гривень за крапельницю. Таких у місяць потрібно дві, а це – майже 200 тисяч гривень.

Під час антитерористичної операції Дмитро Линва понад три роки боронив Україну від ворога на сході. Зараз дуже хоче захищати Україну, однак не може цього робити через важку недугу. Подякуйте військовому за захист та допоможіть в боротьбі з хворобою!

Реквізити:

4149499380127371 (Линва Д.П.)

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