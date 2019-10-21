Слідчі Тернопільського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці.

19 жовтня на будівельному майданчику, що на перехресті вулиць Київська-Смакули в обласному центрі, внаслідок падіння з висоти загинув 62-річний тернополянин.

Повідомлення про загибель чоловіка до поліцейських надійшло від бригади лікарів швидкої допомоги.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що загиблий – співробітник будівельної фірми. Падіння сталося з гусеничного крана приблизно з трьохметрової висоти.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР і кваліфіковано частиною 2 статті 271 ККУ, повідомили у поліції.