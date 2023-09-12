Допоки одні вишукують фінансові можливості, аби допомогти військовим, інші вигадують способи, щоб на цьому заробити. У шахрайську пастку потрапив житель Тернопільщини, який мав намір придбати автомобіль для Збройних Сил України.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жителя Великогаївської громади про те, що невідома особа, представившись волонтером, шахрайським способом заволоділа понад 71 тисячею гривень. За ці гроші йому мали доставити машину з-за кордону.

Як з’ясувалося, тато хлопця з перших днів війни служить в ЗСУ і він добре знає, що автомобіль на фронті – необхідність. Тож разом з родичами, знайомими вирішили зібрати кошти та купити транспортний засіб для бригади батька.

Оголошення про продаж автівки чоловік знайшов на одному із сайтів. Зв’язався з продавцем. Той запевнив, що машина за кордоном і він допоможе її пригнати. Розповів, що працює в одній із волонтерських організацій та вони вже тривалий час доставляють транспортні засоби для ЗСУ. Для переконливості скинув покупцю у месенджер копії документів волонтерської організації, фото машини.

Потерпілий повірив, порадився з батьком і прийняли рішення скористатися послугами незнайомця.

Аферист під різними приводами видурював кошти у замовника. Просив оплатити послуги брокера, автовоза та завдаток. У результаті потерпілий двічі перекинув на рахунок зловмисника гроші. Загальна сума – понад 71 тисяча гривень. Після останньої трансакції шахрай перестав виходити на зв’язок.

Наразі поліцейські вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисника до відповідальності. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство.

Правоохоронці радять завжди перевіряти інформацію, не перераховувати гроші наперед. Не довіряйте випадковим людям, сумнівним оголошенням на різних сайтах. Шукайте відгуки інших клієнтів в Інтернеті. Не виключено, що хтось вже став жертвою шахрая і попереджає інших про це інших.