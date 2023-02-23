В Тернопільському міськрайонному суді обрали запобіжний захід водієві, який керував автобусом, що потрапив у ДТП 19 лютого.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Нагадаємо, автобус курсував з Івано-Франківщини до Тернополя. В селі Стара Брикуля він перекинувся. У ДТП загинуло троє людей, ще четверо травмувалися.

Сторона обвинувачення просила призначити йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб.

“Злочин є умисний лише щодо порушення правил дорожнього руху. Щодо наслідків – він є необережним. Ціна такого легковажного ставлення до порушення правил дорожнього руху є дуже великою, адже втратили життя троє молодих людей – 1999, 2000 та 2001 року народження”, – сказала прокурорка Ольга Волошин.

Захисник підозрюваного Максим Майка клопотав про домашній арешт або особисте зобов’язання.

“Після встановлення анкетних даних підозрюваного з’ясували, що особа є раніше несудимою, такою, що характеризується позитивно за місцем здійснення громадської діяльності, за місцем проживання і за місцем роботи. Хоч він не має на утриманні неповнолітніх дітей, водночас тривалий період мав статус багатодітного батька. Має на утриманні матір похилого віку”.

Коли підозрюваному надали слово, він попросив вибачення перед родичами загиблих.

“Я, як батько, навіть не можу собі уявити весь біль, який вони зараз переживають. Біль втрати синів. Які вони зараз переживають душевні муки, переживання. Розумію, що мав їх довести живими-здоровими, але не зміг цього. Волів би там залишитися замість них. Тільки б вони були живі. Вже нічого не вернеш. Якщо вони колись знайдуть в собі сили, я прошу, щоб простили мені”.

Водій автобуса – тернополянин. Каже, утримує 79-річну матір. 25 років займався перевезеннями людей. До цього ніколи не був учасником ДТП.

“Не був порушником закону. Не притягався в поліцію. Я є законослухняний громадянин і не збираюся нікуди тікати. Моя допомога зараз потрібна моїй мамі. Прошу, щоб ви не позбавляли мене волі, а на час слідства обрали якийсь альтернативний захід”.

Рішення оголосив слідчий суддя Любомир Базан.

“Застосувати відносно підозрюваного, затриманого в порядку статті 208 КПК 20 лютого 2023 року, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до двох місяців. Тобто, до 19 квітня 2023 року. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 150 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 402 тисячі 600 гривень”.

Прокоментував рішення суду адвокат підозрюваного Максим Майка.

“Для початку вважаю, що потрібно дочекатися висновку автотехнічної експертизи, потім вирішувати питання про винуватість чи невинуватість будь-яких осіб. Суд оголосив вступну та результативну частину ухвали. Після того, як буде отриманий повний текст, будемо думати про можливість апеляційного оскарження”.

Прокурорка Ольга Волошин каже, що слідчі та прокуратура рішенням суду задоволені.

“Оскільки задоволено клопотання сторони обвинувачення, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас суд скористався правом, передбаченим частиною 4 статті 183 Кримінального кодексу України, визначив підозрюваному заставу. Розмір застави суд обрав досить великий. Це 150 прожиткових мінімумів для працездатних громадян, що перевищує навіть максимальний розмір, визначений для цієї категорії злочинів”.

Батьків загиблих студентів на засіданні не було.

Нагадаємо, за словами начальника управління Нацполіції Тернопільщини Олександра Богомола, водієві інкримінують 3 частину 286 статті Кримінального кодексу – це вчинення ДТП, що призвело до тяжких наслідків. За це передбачене ув’язнення від 5 до 10 років з позбавленням керувати транспортними засобами до 3 років.