25 березня на автомобільній дорозі Т-20-04 Бережани-Підгайці-Монастириська водій ЗАЗ “SENS”, будучи неуважним, не вжив негайних заходів і здійснив наїзд на зайця, який перебігав проїжджу частину.

Як йдеться у постанові суду, водій порушив п. п. 2.3 (б), 12.3 Правил дорожнього руху. Тому, Монастириський районний суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного порушення передбаченого ст. 124 КУпАП та призначив йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 850 гривень.

Крім штрафу кермувальник заплатить судовий збір, повідомляє 0352.ua.