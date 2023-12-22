Вночі у небі над Україною збили 24 “Шахеди”: повітряну тривогу оголошували і на Тернопільщині

Сили оборони у ніч на 22 грудня у небі над Україною знищили 24 з 28 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у п’ятницю у Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 22 грудня, як повідомляється, російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.

“В результаті бойової роботи збито 24 “шахеди” у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей”, – повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.

До відбиття повітряного нападу, як вказано, залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Падіння уламків збитих “шахедів” зафіксовано у 3 районах Києва – Солом’янському, Голосіївському і Дарницькому.

Зазначимо, що повітряну тривогу оголошували і на Тернопільщині.