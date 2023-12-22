Сили оборони у ніч на 22 грудня у небі над Україною знищили 24 з 28 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed, повідомили у п’ятницю у Повітряних силах ЗСУ.
У ніч на 22 грудня, як повідомляється, російські окупаційні війська атакували 28-ма ударними безпілотниками типу “Shahed” з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим.
“В результаті бойової роботи збито 24 “шахеди” у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей”, – повідомили у ПС ЗСУ у Telegram.
До відбиття повітряного нападу, як вказано, залучено авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Падіння уламків збитих “шахедів” зафіксовано у 3 районах Києва – Солом’янському, Голосіївському і Дарницькому.
Зазначимо, що повітряну тривогу оголошували і на Тернопільщині.