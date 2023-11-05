Сумна звістка знову надійшла до Збаразької громади на Тернопільщині.

На фронті загинув наш земляк, який, не вагаючись, пішов захищати рідну землю від ворога.

Мешканець Збаража Василь Гудим був призваний у березні минулого року. Служив командиром міномету у військовій частині А1778. 49-річний сержант загинув третього листопада під час ракетного удару у населеному пункті Зарічне Запорізької області.

Про важку непоправну втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро розділяємо непоправне горе рідних і близьких, які втратили дорогу людину. Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.