Військовослужбовець з Тернополя Володимир Грицина влаштував одноденний пікет посольства Росії у Нідерландах. Таким чином чоловік хотів привернути увагу в Європі до проблем російсько-української війни.

Володимир Грицина прийшов на пікет з плакатами, на яких було зазначено, що Росія — агресор. За дійством спостерігали жителі міста Гаага. Втім, у посольстві Росії на дії протестувальника ніяк не відреагували. “Європа має розуміти реалії російсько-української війни, а зокрема те, що Росія є агресором.

Необхідні конкретні санкції проти країни-агресора. Всі дипломатичні місії відкриті, а тут пост поліції навпроти, напевно щоб терористів в цивілізацію не випускати, або зразу в Міжнародний трибунал”.

Додамо, Володимир Грицина — учасник російсько-української війни. Сьогодні він служить у бригаді територіальної оборони краю.