Десять тисяч гривень виманили шахраї у тернополянки, видаючи себе за її подругу.

Про шахрайські дії працівникам поліції повідомила жителька обласного центру. За її словами, в соціальній мережі вона отримала повідомлення від подруги. Жінка попросила грошей. Заявниця вирішила допомогти товаришці й переказала на вказану у меседжі банківську картку 10 000 гривень.

Дану подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, аби вийти на слід зловмисників.