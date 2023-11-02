Від важких поранень у госпіталі помер боєць, син капелана Василь Здеб. Йому було всього 22 роки

У київському госпіталі від важких поранень помер лейтенант Здеб Василь Вікторович. Захиснику було всього 22 роки.

Василь проживав у селі Петриків Тернопільського району. За покликом серця пішов добровольцем захищати рідну землю ще в перші дні російсько-української війни. На початку жовтня отримав важкі поранення та проходив лікування в Київському воєнному госпіталі. Вчора його земна дорога обірвалася…

Про важку втрату повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.

“За мир та незалежність України хоробрий захисник віддав найдорожче – своє життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.

Світла та вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Зазначимо, що батько Василя – отець Віктор Здеб – також несе службу у ЗСУ на посаді капелана.