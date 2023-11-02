У київському госпіталі від важких поранень помер лейтенант Здеб Василь Вікторович. Захиснику було всього 22 роки.
Василь проживав у селі Петриків Тернопільського району. За покликом серця пішов добровольцем захищати рідну землю ще в перші дні російсько-української війни. На початку жовтня отримав важкі поранення та проходив лікування в Київському воєнному госпіталі. Вчора його земна дорога обірвалася…
Про важку втрату повідомив голова Козівської громади Сергій Добалюк.
“За мир та незалежність України хоробрий захисник віддав найдорожче – своє життя.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.
Світла та вічна пам’ять Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.
Зазначимо, що батько Василя – отець Віктор Здеб – також несе службу у ЗСУ на посаді капелана.