Долю “євробляхерів” вирішуватимуть 29 серпня у стінах Верховної Ради. Новообрані депутати мають розглянути законопроект про ймовірну відстрочку на три місяці штрафів, які вступили в дію вже нині. Штрафи немалі: від 85 до 170 тисяч гривень.

Як бути власникам автівок на іноземній реєстрації до 29 серпня і хто штрафуватиме водіїв, дізнавались журналісти Т1 новини.

Відсьогодні набули чинності нові штрафи за перевищення терміну перебування нерозмитнених авто на території України. Відтепер штрафи будуть значно більшими.

– Законом 26/12 було прийнято зміни до митного кодексу України відповідно до яких до статті 470 Митного кодексу України частину 5, згідно якої штраф у розмірі 85 тисяч гривень накладається у тому разі, якщо термін транзиту перевищено більш ніж на 10 днів, але не більш ніж на 20 днів. Та частина шоста, якщо термін транзиту перевищено більш ніж на 30 днів. Штраф у такому випадку сягає 170 тисяч гривень, – каже заступник начальника митниці, начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії тернопільської митниці ДФС Володимир Петрук.

Володимир Петрук наголошує, відсьогодні патрульна поліція має право зупиняти авто на іноземній реєстрації та перевіряти, чи “євробляха” уже розмитнена.