Ніхто не стане сперечатися, що холодильник — один із найбільш необхідних домашніх приладів. Він дозволяє зберігати продукти помітно довше. Але чому ціна на холодильник може бути такою різною?

Важливі параметри пристрою

Кожен такий пристрій — техніка недешева. Щоб не переплачувати за нього, слід враховувати такі показники:

– Кількість членів родини. Для 2-3 чоловік достатньо буде моделі з внутрішнім об’ємом в 200 літрів. Якщо сім’я більша, то краще віддати перевагу пристрою на 300 літрів і більше.

– Кількість камер. Бюджетні моделі мають невелике морозильне відділення, розміщене в основній камері. Якщо планується довготривале зберігання продуктів у замороженому вигляді, то краще віддати перевагу двокамерному холодильнику.

– Система охолодження. Крапельна система охолодження дешевша, але потребує регулярного розморожування. Система No Frost розморожування не потребує.

Що впливає на вартість?

Є кілька головних особливостей, які підвищують ціну:

– клас економії електроенергії A-G — найбільш економні холодильники класу А+++, але і найдорожчі;

– матеріал корпуса — пластиковий корпус коштує набагато дешевше, ніж стальний;

– додаткові функції підвищують вартість;

– електронне управління;

– вбудовані моделі;

– бренд.

Останній пункт досить важливий. Часто пристрої з однаковими параметрами, але від різних виробників, можуть мати різницю в ціні 30% і більше. Але дешева домашня техніка може служити помітно менше, тому краще вибрати відомий бренд.