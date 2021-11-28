“Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю та про місцеві державні адміністрації”, – “УДАР Віталія Кличка”

У партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю та про місцеві державні адміністрації, які руйнують місцеве самоврядування в Україні.

Нагадаємо, народні депутати 17 листопада не змогли ухвалити спецпроцедуру розгляду законопроєктів «Про місто Київ – столицю України» (2143-3) та «Про місцеві державні адміністрації» (4298). Дані законопроєкти є важливими з огляду на те, що переформатовують роботу місцевої влади.

Завдяки позиції свідомих народних депутатів та під тиском киян, які зібралися

під парламентом, вдалося заблокувати роботу Верховної Ради. Дані законопроєкти будуть розглядатися за повною процедурою на наступному

пленарному тижні.

Спроба «слуг» проштовхнути свій законопроєкт про столицю є небезпечним прецедентом узаконення центральною владою політичного тиску на місцеву владу, і не лише у Києві, наголошують в «УДАРі».

– Законопроєкт, який намагаються ухвалити, має спочатку отримати позитивну експертну оцінку Венеційської комісії та Ради Європи щодо відповідності ключовим принципам демократії, а не бажанню тієї чи іншої політичної сили. Потрібно, щоб закони, які змінюють принципи функціонування місцевої влади приймалися після внесення необхідних змін до Конституції України. Адже влада вже упродовж трьох років обіцяє внести відповідний законопроєкт про зміни до Конституції України, але вже вкотре не дотримується обіцянки, – зазначають у партії «УДАР Віталія Кличка».

«Ударівці» підкреслюють: важливо, щоб ключові зміни до Конституції України та законодавства, що стосується принципу організації місцевої влади, не приймалися в логіці ситуативної політичної доцільності.

В «УДАРі Віталія Кличка» закликають відмовитися від подальшої політизації у цьому питанні та вийти на конструктивний діалог між усіма політичними силами і представниками громад країни.– Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкту про столицю (2143-3) та про місцеві державні адміністрації (4298), що загрожують руйнуванням місцевого самоврядування в Україні. До цього питання слід повернутися лише після завершення реформи децентралізації шляхом внесення необхідних змін до Конституції України,– наголошує «УДАР Віталія Кличка».