Зловмисник обікрав незнайомця та наніс непроникаюче ножове поранення тернополянці.

За допомогою до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся 45-річний житель обласного центру. За словами чоловіка, у нього на залізничному вокзалі невідомий викрав мобільний телефон та гаманець, в якому було 300 гривень.

Встановивши обставини протиправного, дільничні офіцери поліції розшукали зловмисника. Причетним до злочину виявився раніше неодноразово судимий 53-річний тернополянин. У нього вилучили речі потерпілого.

Зловмисника поліцейські підозрюють у ще одному злочині – нанесенні легких тілесних ушкоджень 30-річній тернополянці. Як з’ясувалося, потерпіла товаришує з донькою підозрюваного. Одного разу, прийшовши до неї у гості, у дівчини виник конфлікт з господарем оселі. Останній почав звинувачувати молоду тернополянку в крадіжці, вдарив її та схопив ніж, нанісши поранення у шию.

Потерпіла за меддопомогою звернулася до лікарів, а також написала заяву в поліцію на свого кривдника.

За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень – частина 1 статті 125 ККУ уже розпочато кримінальне провадження. Також вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за фактом незаконного заволодіння чужим майном.