Оперативники Тернопільського районного управління поліції затримали шахрайку, яка працювала за схемою: «Ваш родич потрапив у ДТП – потрібні гроші». Поліцейські встановили її причетність до вчинення одного злочину в Тернополі, а також підозрюють у кількох схожих фактах на території Хмельницької області.

До співробітників поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи ошукали 85-річну жительку обласного центру та виманили у неї заощадження. До потерпілої зателефонували начебто із лікарні та повідомили, що її онука потрапила у ДТП та терміново потрібні гроші на операцію. Жінка, не перевіривши інформацію, передала невідомій особі 20 тисяч гривень.

Весь час зловмисники тримали пенсіонерку на зв’язку. Тернополянка продиктувала їм свою адресу. Невдовзі до неї додому прийшла незнайомка, якій вона віддала гроші. Лише після цього потерпіла зателефонувала до онуки і тоді з’ясувалося, що її ошукали.

За годину після повідомлення пенсіонерки співробітники карного розшуку знайшли зловмисницю, якій потерпіла передала гроші. Нею виявилася 23-річна мешканка Миколаївської області. У неї вилучили гроші, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази її протиправної діяльності.

Фігурантку поліцейські затримали відповідно до статті 208 КПК та оголосили їй про підозру в шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України). Оперативно-розшукові заходи тривають, поліцейські також встановлюють інших учасників шахрайської схеми.