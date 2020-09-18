Світ

Обнадійлива новина для розвинутих країн

Відомий підприємець і філантроп Білл Гейтс, чий фонд Bill & Melinda Gates Foundation спонсорує проєкти в галузі охорони здоров’я, висловив думку, що міжнародне наукове співтовариство здатне розробити і почати застосовувати вакцини від COVID-19 вже на початку 2021 р. “Це дасть змогу поставити заслін на шляху поширення захворювання”, – заявив він. І додав: “Можна сподіватися, що наступного року завдяки цьому в ряді розвинутих країн пандемія буде зведена до нуля”. Звучить підбадьорливо – принаймні для населення отих самих розвинутих країн. А якою ж буде доля тих, які наразі не надто розвинуті, включно з Україною? Надміру втішати їх як і надто сильно лякати Б.Гейтс не став, зазначивши лише, що в країнах, які розвиваються, на подолання коронавірусу щляхом ефективного застосування вакцини знадобиться більше часу. “Дуже важливо, щоб створена вакцина отримала статус суспільного надбання і була загальнодоступною”, – підкреслив він.

Колос на глиняних ногах?

Протести в сусідній Білорусі тривають вже шостий тиждень. Їхні учасники вимагають відставки Олександра Лукашенка, проведення нових виборів і покарання відповідальних за жорстокість щодо демонстрантів. Влада країни вважає, що в ситуації помітні елементи зовнішнього втручання. На думку О.Лукашенка, протестувальники діють за методиками революцій в інших країнах екс-СРСР і ними керують з Польщі, Литви, Чехії та України. Опозицію звинувачують у спробі державного перевороту. Водночас колишня кандидатка в президенти Світлана Тіхановська заявила, що після виборів білоруси об’єдналися у “безпрецедентний масовий рух за демократію”. За її словами, “чим сильніше Лукашенко намагається зберегти свою владу, тим більше вона слабшає”. І що “цей режим, який намагається вкрасти у нас перемогу – колос на глиняних ногах”. З цим, за великого бажання, можна було б і посперечатися. Принаймні, на своїй прес-конференції, що транслювалася нещодавно на одному з каналів, “бацька” зовсім не виявляв ознак морального і фізичного занепаду…

Порівняння не на нашу користь

На початку 90-х глашатаї суспільно-політичних змін буквально заходилися солов’ями, оспівуючи, як всі ми разом заживемо в суверенній і незалежній країні. Щодо мізерного відсотка її населення їхній прогноз таки справдився. От з рештою популяції вийшла невеличка неув’язка… І сьогодні доводиться порівнювати рівень життя в Україні не з передовими європейськими націями, а, сказати б, з не так щоб дуже передовими. І порівняння виходить не так щоб дуже на нашу користь. Попри те, що економіка Молдови (за оцінками – найбіднішої країни Європи) ніби й слабша за українську, її громадяни отримують трохи більше грошей. Що стосується мінімальних зарплат, то вони в обох країнах майже однакові, а от середня зарплата в Молдові в другому кварталі 2020 р. складала понад 13 тис. грн. В Україні ж в липні вона, згідно з даними Держкомстату, становила 11 804 грн. Доводилося чути, Польщу тепер нам доведеться наздоганяти 50 років – за умови, що Rzeczpospolita топтатиметься на місці. Доречніше позмагатися з Молдовою?

Україна

Пандемія проти релігійної толерантності

Пандемія COVID-19 нині втручається практично у все. В тому числі вносить корективи й у делікатну царину релігійної толерантності. Рахуватися з цим, однак, схильні не всі. Україна зосередила на кордоні з Білоруссю резерви Державної прикордонної служби, підрозділи поліції, Нацгвардії та ДСНС. Зроблено це, як повідомляється, для спільних дій з метою недопущення провокацій і попередження спроб незаконного проникнення до країни груп іноземців – всупереч чинній забороні. Конкретно йдеться про хасидів, які роблять активні спроби потрапити в Україну, щоб відсвяткувати єврейський новий рік Рош-га Шан на могилі цадика Нахмана в Умані. В даний час між пропускними пунктами скупчилося декілька сотень іноземних громадян характерної зовнішності. Вони не полишають спроб потрапити на територію України, навіть отримавши роз’яснення і чітко усвідомлюючи обмеження в’їзду іноземців, що були введені з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Політичні переслідування чи піар?

Одна з головних і привабливих для соціуму обіцянок нової владної команди (“Весна прийде – саджати будемо”) наразі так і залишається невиконаною. Минули вже друга весна, друге любе літечко, прийшла друга осінь – а топ-корупціонери вкупі з іншими нечестивцями почувають себе цілком комфортно. І пропагандистський галас навколо них їм, як видається, лише на користь. Зокрема, Генпрокурор Ірина Венедіктова вважає, що колишньому президенту Петру Порошенкові вигідний піар через відкриття проти нього низки кримінальних проваджень. “Як тільки я прийшла на посаду, були відкриті справи стосовно мене. Я десь бігаю і кричу, що це вплив на Генерального прокурора? Ні, я розумію, що органи розслідують і що вони розберуться. А коли людина хоче про себе нагадати і більше це зробити нічим, то бігає і кричить про політичні переслідування”, – сказала вона. Також, відповідаючи на питання, чи потрібне все це Петру Порошенкові, Венедіктова сказала: “Я думаю, що на сьогоднішній день йому такий піар потрібен”.

Тернопілля

Хто у дефіциті?

“Спеців” з яких професій найбільше потребує Тернопілля? Про це можна судити з “вузьких місць” нашого повсякдення. “Розпоясалися” хулігани, вандали, грабіжники – отже, брак патрульних поліцейських. Болячки (і не лише COVID-19) косять людей? Напевно, не вистачає лікарів (виникає прикра думка: ще рік-два пандемії – й професія медика за своєю привабливістю зможе успішно конкурувати з роботою асенізатора). А ще, може, малувато скандалів? Та будь ласка – не встиг новий прокурор області вмоститися у своєму кріслі, як одразу ж опинився в епіцентрі історії, пов’язаної з пиятикою. От у чому ніколи немає дефіциту – так це в умільцях прибрати до рук те, що погано лежить. Жінка пенсійного віку вирішила ховати свою “зелену” валюту у скляній банці. Можливо, цю ідею їй підказав досвід судді Чауса, який теж, пригадується “консервував” нажите непосильною працею в слоїках? Тільки ж сердешна не врахувала, що сховок служителя Феміди таки виявили. Ось і до її статку теж дісталася злодійська рука. А від удару автівки на дорозі іншу жінку, яка на свою біду там опинилася, розірвало на шматки: одна частина на дорозі, інша – на дереві. Це ж яка швидкість руху авта створює такий натуралізм з фільму жахів?

Ігор Дуда