Зміни до правил перевезення дітей затвердили в Україні. Нова постанова Кабміну дозволяє без автокрісел перевозити малечу, якщо зріст перевищує 145 см. Відтепер на вік дитини правоохоронці не звертатимуть уваги.

Як повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, урядовці прибирали вік дитини, залишили лише зріст (145 см), а також доповнили пункт щодо правил використання дитячих утримуючих систем в транспортних засобах.

“Забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 145 см. у транспортних засобах без використання дитячих утримуючих систем, що дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу; на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та нерегулярні пасажирські автобусні перевезення, за умови дотримання встановлених цими Правилами обмежень швидкості руху. Дитячі утримуючі системи встановлюють на місцях для сидіння, крім першого ряду. У разі перевезення дитини віком до трьох років у легковому автомобілі на місці для сидіння першого ряду допускається встановлення дитячих утримуючих систем, які встановлюються проти напрямку руху з обов’язковим відключенням фронтальної подушки безпеки цього місця для сидіння (у разі її наявності)”.

Вимоги щодо перевезення дітей в автокріслах пов’язані з великою кількістю аварій за участю неповнолітніх. Протягом року в Україні сталося майже п’ять тисяч таких ДТП, у них 168 дітей загинуло, майже чотири тисячі травмувалося. Постраждалі не застосовували дитячих утримуючих систем.

Додамо, за порушення правил перевезення дітей передбачений штраф у 510 гривень, а за повторне протягом року вчинення порушення — 850 гривень.