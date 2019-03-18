Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2-ї ночі 16 березня на вулиці Микулинецькій.

Там 21-річний водій автомобіля MERCEDES-BENZ не впорався з керуванням та здійснив наїзд на зелені насадження.

При спілкуванні з водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували пройти огляд на алкотесті «Драгер». Проте кермувальник відмовився від проходження огляду на місці події та у найближчому медичному закладі.

Відтак, на водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали, які згодом передадуть у суд, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.