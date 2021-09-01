Багатофункціональний спортивний майданчик відкрили 31 серпня у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Реконструкцію старого спортивного майданчики здійснили за кошти Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні з міського бюджету. Загальна вартість реконструкції 5,8 мільйонів. Тривали ремонтні роботи трохи більше двох місяців.

– Спеціальна комісія перевірила всі школи на предмет готовності до нового навчального року, – каже міський голова Сергій Надал. – У багатьох з них завершили різні ремонтні роботи. – В третій школі реалізували один з найбільших проектів в місті. Рік тому навчальний заклад взяв участь у конкурсі від ДФРР і здобув перемогу. Місто долучилось фінансуванням у розмірі 25%. Подвір’я, яке практично не використовувалось перетворилося на багатофункціональний спортивний майданчик. Тепер тут можуть займатися одночасно декілька класів, є умови для нових видів спорту, які впроваджують у школі. Нахил робиться не лише на професійний спорт, а на масове заняття спортом, щоб були задіяні більше дітей, щоб діти не ухилилися від фізичної культури, а займалися груповими видами спорту, які дають соціалізацію, є цікавими, щоб вони хотіли ними займатися. Ми завершуємо підготовку ще декількох проектно-кошторисних документацій по інших навчальних закладах міста. Хотілося щоб такі спортивні майданчики були біля більшої кількості шкіл. Готуємось, що на 2022 рік ще декілька тернопільських шкіл візьмуть участь в конкурсі, місто готове дофінансовувати свою частину.

Новому майданчику радіють не тільки учні школи, а й вчителі.

– Ми найщасливіші, – каже Любомир Бенцал, вчитель фізкультури. – Тут був звичайний асфальт, і коли заїжджали машини і розверталися мені було дуже боляче. Тепер ми маємо де працювати. Ми хороша школа, у нас хороші команди, ми багато чого досягли на всеукраїнському рівні, а зараз сподіваюся, що ми будемо робити набагато більше, ми маємо де це робити. Тут можна займатися футболом, баскетболом, волейболом, легкою атлетикою. Цього року вводимо нові модулі і п’яті класи йдуть по новому пілотному проекту: буде фролбол, фрісбі, бадмінтон, чирлідинг, регбі 5.

Невеличка ділянка на території майданчика залишилася незайнятою. Там за ініціативи вчителів фізкультури школа своїми силами облаштує доріжку для човникового бігу і майданчик для занять петанком.