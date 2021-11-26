В абсолютній антисанітарії: у Тернополі виготовляли горілку і “коньяк” відомих брендів. ФОТО

Близько тисячі літрів спирту, майже дві тисячі пляшок з готовою лікеро-горілчаною продукцією, марки акцизного збору, етикетки, корки та інше знаряддя для виготовлення підроблених спиртних виробів більш як на 250 тисяч гривень виявили та вилучили у Тернополі оперативники управління стратегічних розслідувань спільно з працівниками слідчого управління та дільничними офіцерами поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

За словами керівника управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області, незаконний підпільний цех працював в обласному центрі на вулиці Поліський. Організатор протиправних заробітків – житель Тернополя, 1983 року народження.

Він з товаришами на території складських приміщень “виготовляв” алкогольну продукцію під марками відомих українських та зарубіжних виробників, але за власними рецептами. “Бізнесмени” закупили усе необхідне обладнання, знайшли постачальників сировини і налаштували технологічний процес з виробництва горілчаної продукції.

У кожного були свої обов’язки: одні виготовляли алкоголь, інші відповідали за постачання спирту, корків марок акцизного податку та реалізацію товару. Сурогат реалізовували в торгових точках міста та області. На території Тернополя незаконна гуральня працювала впродовж кількох місяців.

«Жителі Тернопільської області в підсобному приміщенні організували виготовлення контрафактної горілки шляхом змішування води та спирту – це горілка, а коньяк – змішували спирт з водою та додавали барвники. Виробництво контрафактної продукції відбувалася в умовах абсолютної антисанітарії», – розповів очільник УСР.

Незаконну та небезпечну продукцію оперативники вилучили та направили в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр для проведення експертиз. Після рішення суду на весь незаконний товар чекає утилізація згідно чинного законодавства. Встановлюються канали надходження усієї продукції та заклади, які купували в них небезпечний сурогат.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри учасникам незаконних заробітків та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудового розслідування здійснює Тернопільська місцева прокуратура.