У Тернополі триває будівництво кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени. Його дзвіницю прикрашатимуть 15 дзвонів, які будуть скликати віруючих на молитву.

Уже наступного року планується завершити будівництво. Нині ж є унікальний шанс долучитися до спорудження головного храму єпархії, допомігши придбати дзвони. Долучитися до цього може кожен, повідомляють у Тернопільськвй єпархії ПЦУ.

З благословення архієпископа Тернопільського і Кременецького Нестора розпочинається збір коштів на придбання дзвонів. Найбільший із них – вагою 330 кг, найменші – по 5 кг. За християнською традицією, імена жертводавців, за їхнім бажанням, можуть бути увіковічені на дзвонах.

Охочих внести свою лепту в будівництво собору та розвиток єпархії просять звертатися до ключаря кафедрального собору свв. рівноапп. Костянтина та Єлени протоієрея Володимира Зубілевича, тел. +380 (97) 744 81 38.