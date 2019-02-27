Українські міста переймають досвід Тернополя, впроваджуючи безготівкову оплату у транспорті

27/02/2019 Розмір тексту:

Тернопіль – перше українське місто, де взялися впроваджувати можливості безготівкової оплати за проїзд. І, наразі, чи не єдине, де сервіс працює у всьому громадському транспорті і де вже впродовж понад року містяни можуть вільно розрахуватися за проїзд карткою.

Персоніфіковані електронні квитки “Соціальна карта тернополянина” введені в дію з 1 жовтня 2017 року, тобто з цього дня містяни отримали можливість розрахуватися за допомогою карти у тролейбусах. Від грудня 2017 року валідаторами почали оснащувати маршрутні таксі, відтак, вже з січня 2018 АСООП практично функціонує у всьому міському пасажирському транспорті. Власники всіх видів персоніфікованих електронних квитків “Соціальна карта тернополянина” мають змогу скористатися дисконтними знижками у мережі партнерів програми. Особливо актуальною та затребуваною є можливість отримання знижок у найбільшій мережі аптек міста. Відсоток знижки тут коливається у межах від 5% до 12%. Натомість, у інших містах України, зокрема в містах-мільйонниках, лише починають впроваджувати систему електронної оплати за проїзд. Пропонуємо тернополянам дізнатися як це відбувається у деяких великих та малих містах.

Івано – Франківськ

Віднедавна франківці звикають платити за проїзд безготівково. Послуга стала доступною від 1 лютого цього року, а прийом документів від пільговиків на реєстрацію карток у Івано-Франківську почали 8 жовтня 2018 року. Інші містяни можуть оплачувати за допомогою банківських карток або смартфонів. «Сто транзакцій на день! Саме стільки оплат банківськими картками вже щодня проводиться в комунальному транспорті міста. І це лише три десятки валідаторів», – радіють у спільноті «Електронний квиток Івано-Франківська» розробники сервісу. У Тернополі вже проводять більше 100тис. транзакцій на день електронними квитками.

Майже 17 тисяч пільговиків оформили заяву на виготовлення транспортної картки. З них майже 11 тисяч – через електронну чергу, інформує «Електронний квиток Івано-Франківська». Найбільше заяв оформлено Департаментом соціальної політики. Водночас через інтернет, без візиту до реєстратора, оформлено лише 80 карток. Загальна динаміка оформлення карток йде до зменшення. Якщо раніше в середньому на день записувались біля 150 мешканців, то тепер – близько 130». У Тернополі станом на сьогоднішній день оператором ТОВ «Системний зв’язок» видано 51 тисячу пільгових карток. Загалом тернополяни оформили майже 101 тисячу електронних квитків “Соціальна карта тернополянина”, а ще придбали більше 45 тисяч неперсоніфікованих електронних квитків.

Полтава

Комунальний транспорт у Полтаві також планують перевести на електронні квитки. Мова про це зайшла буквально днями, у лютому 2019 року Спочатку скануючими пристроями обладнають комунальний транспорт: 80 тролейбусів і автобусів. Потім настане черга всіх приватних перевізників. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олексій Чепурко. « Ми дізнаємось, скільки насправді у нас пільговиків та який рівень завантаженості тих чи інших маршрутів залежно від часу доби. Це дозволить налаштувати маршрутну систему міста на максимальну ефективність, а в перспективі – прив’язати вартість проїзду до пройденої відстані», – переконаний Олексій Чепурко.

Чернівці

Програму «Електронний квиток» у Чернівцях розпочали впроваджувати минулого року. А 13 лютого 2019 року у чернівчан з’явилася можливість вперше розрахуватися безготівково у міському електричному транспорті.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міськради. “Тролейбусне управління зараз адаптує 20 валідаторів для запровадження на другому тролейбусному маршруті. Кожен кондуктор матиме мобільний валідатор для оплати за проїзд. Пасажири можуть розрахуватись як безконтактною банківською карткою будь-якого банку, так і готівкою”, – йдеться у повідомленні. Тим часом у громадському транспорті Тернополя вже встановлено понад 270 валідаторів, тобто валідаторами оснащено весь громадський транспорт міста(тролейбус, автобус) як комунальний так і приватний.

Після аналізу нововведення в тролейбусах, влада заохочуватиме встановлювати валідатори і приватних перевізників. Про це у програмі «Діалоги» на телеканалі «Чернівецький промінь» розповів заступник міського голови Володимир Середюк. Кондуктор у Чернівцях матиме кілька карток – повної вартості проїзду, пільгової (для студентів і школярів) та “нульового”проїзду для пенсіонерів та інших пільговиків. Розрахувавшись готівкою чи карткою, пасажир отримає відповідний чек. Пільгові категорії населення і надалі їздитимуть безкоштовно за наявності посвідчення. З березня планується забезпечити мобільними валідаторами решту міських тролейбусних маршрутів. Також буде оголошено тендер на закупівлю стаціонарних валідаторів, які дадуть змогу розраховуватись в транспорті ще й “Карткою чернівчанина”.

Львів

Про безготівкову оплату за проїзд заговорили і у Львові. Як стверджує Андрій Білий, заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з цього року «розпочнеться впровадження проекту: за оптимістичним сценарієм до січня 2020 року весь громадський транспорт Львова буде покрито електронним квитком». Для того, щоб їздити у громадському транспорті після запровадження електронного квитка, пільговим категоріям населення видаватимуть спеціальні проїзні карти. Про це 13 лютого повідомив начальник відділу автоматизованої системи оплати проїзду ЛКП «Львівавтодор» Сергій Журбенко, передає кореспондент Львівського порталу. Пільгові картки, як і в Тернополі, видаватимуть безкоштовно, а звичайну проїзну картку львів’яни зможуть придбати. Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. Проїзні квитки у громадському транспорті міста будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Такі абонементи за бажанням львів’ян також можуть стати іменними. У Львівській міськраді сподіваються, що електронний квиток покладе край підробленим посвідченням пільговиків, адже такі категорії населення попередньо перевірятимуть.

Одеса

За чисельністю населення Одеса є третім в Україні містом після столиці держави, Києва, та великого мегаполісу Харкова. Але про перехід на електронну оплату проїзду тут заговорили також буквально днями. Пільговиків, яких в Одесі близько 177 тисяч, влада заспокоює: для безкоштовного проїзду їм видадуть спеціальні ідентифікаційні картки, завдяки яким їх будуть «розпізнавати» пристрої – валідатори. «Електронний квиток» допоможе заощадити гроші міського бюджету – адже зараз з нього оплачуються і поїздки пільговиків з числа гостей міста. Таким чином планується вивести з тіні доходи приватних перевізників. В першу чергу електронну систему оплати проїзду введуть в міському електротранспорті. Для цього в трамваях і тролейбусах розмістять спеціальні пристрої для безготівкового розрахунку і обліку – термінали і валідатори.

Після цього влада міста планує перевести на валідатори і приватних перевізників, при цьому змінивши умови розрахунку з перевізниками. Надалі перевізник буде отримувати оплату не за кількість перевезених пасажирів, а за факт виконання рейсу, – пише «Одеская жизнь».

Київ

Вже місяць із електронними квитками їздять кияни. Розрахуватися за проїзд, окрім картки, можна і за допомогою QR-коду, однак, в метро такий спосіб оплати недоступний. За місяць, відколи у столиці працює нововведення, траплялося чимало збоїв. У столичній мерії пояснюють журналістам «5 каналу» – остаточно система запрацює восени 2019 року. За цей час обіцяють ліквідувати усі неточності та забезпечити продаж єдиного електронного квитка та QR-кодів на усіх станціях підземки. Також кияни можуть придбати «Муніципальну карту киянина» або проїзний квиток вартістю 50 гривень. З початку листопада оплатити проїзд в Києві можна буде тільки Kyiv Smart Card, новою «Муніципальною карткою киянина», квитком з QR-кодом (паперовим або електронним, який можна згенерувати в «кабінеті киянина»), або безконтактними платіжними картками Visa і MasterCard, і смарт-пристроями через системи Apple Pay і Google Pay там, де це передбачено. Крім реальної оплати проїзду кожного пасажира, система передбачає повний облік всіх перевезених усіма видами транспорту пасажирів.

Станом на 12 лютого 2019 року за даними КМДА картку придбали вже близько двох тисяч киян, а за допомогою транспортних карток на той самий момент було сплачено за 7 тисяч поїздок. Картками киянина, які дають право на безкоштовний пільговий проїзд, тільки за першу декаду лютого 2019 року був валідованого 1,7 млн. поїздок.

Дніпро

У Дніпрі ще готуються до запуску електронного квитка в електротранспорті і в автобусах. Хоча розмови про впровадження новації почали точитися у Дніпрі ще у 2017 році, як і в Тернополі, та практичних кроків по впровадженню електронного квитка тут ще не здійснили. Концепцію впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті дніпровські депутати прийняли під час 35-ї чергової сесії, яка відбулася 19 вересня 2018 року, пише «Наше місто».

Повністю перевести міської електро і автобусний транспорт на електронну систему розрахунку за проїзд планують до 2021 року.

Харків

У грудні 2018 року у Харкові запрацювала система єдиного електронного квитка, але поки в громадському транспорті зелену картку в руках пасажира можна побачити нечасто, в основному нову систему освоює молодь, люди ж старшого віку поки спостерігають і розплачуються за проїзд по-старому. Більш активними виявилися пільговики. За інформацією мерії, вже близько 40 000 харків’ян звернулися із заявами на отримання блакитного E-ticket. В повному обсязі єдиний електронний квиток, який діятиме і в метро, запрацює в Харкові з початку 2019 року. Про це повідомляє сайт psm7.com.

За словами міського голови Геннадія Кернеса, запровадження електронного квитка відкладали через тривалу технічну розробку захисту системи. Зазначається, що запровадження нововведення зможе налагодити облік пасажиропотоку, а також кількість перевезених пільговиків.

Роблять спроби впроваджувати безготівкову оплату за проїзд і маленькі містечка.

Чортків (Тернопільська область)

Чортківська міська рада запроваджує безготівкову оплату проїзду. Для цього всі автобуси обладнають валідаторами, а пільговикам безкоштовно видадуть “Картку чортківчанина”. Про це повідомили у міській раді. Усі приватні легальні автобуси, буси, які працюють на маршрутах міста, планують обладнати валідаторами до 1 квітня 2019 року.

Ніжин (Чернігівська область)

Наприкінці січня депутати Ніжинської міської ради прийняли рішення Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті Ніжина, повідомляє nizhynnews. Система обліку оплати проїзду в міському громадському транспорті Ніжина має бути впроваджена з 01 березня 2020 року.