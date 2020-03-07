Учора епідеміологи підозрювали коронавірусну інфекцію у жителя Тернопільщини, який нещодавно повернувся із-за кордону. Втім, COVID-19 у нього не підтвердився, у юнака виявили віруси грипу В.

Ознаки коронавірусу нагадують грип і ГРВІ: лихоманка, кашель, біль у горлі, слабкість, – зазначає лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павельєва. Відтак, діагностують цю інфекцію на початку шляхом виключення грипу, потім проводять необхідні тести на коронавірус.

«У зв’язку з підозрою на коронавірусну інфекцію ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» здійснив дослідження на виявлення збудника COVID-2019. Станом на 22год. 10 хв. 06 березня 2020 року, методом ПЛР виявленні фрагменти РНК вірусу грипу типу В. Підозра на COVID-2019 не підтверджена».

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію підтвердили у жителя Чернівецької області. На COVID-19 там перевіряють ще кількох осіб.

Софія Романська

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