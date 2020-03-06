Поширення невідомого досі коронавірусу з Китаю – тема номер один у світі. Новітня інфекція уже вразила майже сотню тисяч людей. Понад три тисячі інфікованих – померли.

Після того, як в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу, людей знову охопила паніка і страх перед невідомим захворюванням. Однак науковці дотримуються дещо іншої думки.

Як розповіла ІП «Діло» Світлана Гнатуш, завідувач кафедри мікробіології ЛНУ ім. Франка, це дуже добре, що українські медики уже виявили коронавірус на території України, значить вміють діагностувати збудника, готові допомагати хворим і не проґавлять небезпеку через некомпетентність.

«Загалом, можу сказати, що не треба боятися і панікувати перед коронавірусом, варто лише краще дбати про власну безпеку. Тобто, обмежуйте перебування поміж людей, якщо є можливість йти пішки і обходитись без проїзду в маршрутці – тоді вперед. А відчули симптоми інфікування (лихоманку, задишку й утруднене дихання) – відразу звертайтеся до лікарів і не наражайте на небезпеку інших», – радить Гнатуш.

Редакція “За Збручем” вирішила поцікавитися, що роблять тернополяни, аби не підхопити небезпечну заразу. Для цього на сайті стартувало опитування. Аби взяти у ньому участь, потрібно перейти на головну сторінку і обрати потрібний варіант у правому нижньому кутку сторінки.

А як захищаєтеся вд коронавірусу Ви?