У Тернополі люди жахалися 3-річної дівчинки через її кашель. Дитина захворіла на бронхіт, однак люди запідозрили у неї коронавірус.

Про неприємний інцидент розповіла у Facebook-спільноті “Тернопільські новини” бабуся дитини, пишуть Тернополяни.

Жінку обурили люди, які “накинулися” на її онуку.

“Сьогодні поверталася з поліклініки (на Гоголя). У внучки поставили діагноз бронхіт. Дитинка сильно кашляла. На зупинці жінка з жахом в очах пересіла від нас… а в магазині, так взагалі, почувши, що трирічна дитинка кашляє, на мене накинулась пані зі словами: ходять тут… з коронавірусом… людей заражають! Мене це так боляче обурило. Невже, люди, ми стали такі черстві до чужого болю? Як можна так накидатися на людей? Де наша людяність?”, – написала Елена Боркута.

Тернополяни виправдовують жінок, мовляв, люди просто нажахані смертельним вірусом. Інші ж вважають, що у таких випадках необхідно викликати додому сімейного лікаря.