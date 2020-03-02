Тернопільські лікарі оперативно відреагували на ситуацію з ймовірною підозрою захворювання дитини, яка повернулася з Іспанії, на коронавірус (COVID – 19). Діагноз не підтвердився.

За результатами дослідження обласного лабораторного центру, у цієї дитини виявили грип групи «В». Маленькому пацієнту надають необхідне лікування, повідомляють у міській раді.

1 березня тернопільські лікарі міської дитячої лікарні отримали термінове повідомлення, що у дитини з одного з приміських сіл, яке не входить у склад Тернопільської громади, є підозра на коронавірус (COVID – 19). Дитина віком 2,5 роки, яка разом з батьками перебувала у Мадриді (Іспанія) і днями повернулася в Україну.

Медики терміново ізолювали дитину у інфекційний бокс, проводять комплекс необхідних лабораторних, лікувально-діагностичних та протиепідеміологічних заходів.

Зазначимо, що тернопільські медики при будь-яких підозрах, будуть надалі оперативно реагувати на подібні виклики, проводити необхідні лабораторні, лікувально-діагностичні та протиепідеміологічні заходи.

Нагадаємо, що з метою раннього виявлення людей з можливими проявами коронавірусної інфекції та надання їм консультацій і, при потребі, організації лікувально-профілактичних заходів та утримання підтверджуючих випадків під ізоляцією та лікуванням, у Тернополі запроваджено телефон цілодобової «гарячої лінії» за номером 098 441 59 81.