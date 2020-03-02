На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, його знайомий контактував з громадянами з Китаю і тепер з температурою перебуває вдома, наражаючи на небезпеку сусідів.

Слідчо-оперативна група Тернопільського відділу поліції виїхала за вказаною адресою, проте дверей квартири, номер якої назвав додзвонювач, ніхто не відчинив, розповіли у поліції.

Наступного дня поліцейським вдалося розшукати власника квартири, проте той категорично заперечував, що викликав поліцію. Поглянувши на номер, з якого було здійснено виклик, тернополянин впізнав контактні дані свого кума, котрий живе з ним в одному будинку, проте в іншій квартирі. 41-річний жартівник зізнався, що дійсно телефонував на 102 і повідомляв про начебто хворого сусіда. Зважився на це після того, як працівники швидкої допомоги відмовилися приїжджати на його виклик.

– Мені було погано, піднявся тиск, і я зателефонував на 103, – розповів чоловік. – Там мені відповіли, що швидка допомога не приїде, бо з таким діагнозом треба звертатися до дільничного лікаря. Розлючений я набрав поліцію і повідомив про начебто хворого знайомого і про те, що в нього, коронавірус. Через декілька хвилин ще раз зателефонував на швидку і теж розповів цю історію. Тоді всі швидко приїхали.

За свій вчинок тернополянин понесе адміністративну відповідальність. Щодо нього складено протокол за статтею 183 КУАП – завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Зловмиснику загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.