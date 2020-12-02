Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками трапилася вранці, 2 грудня на шляху «Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече», неподалік села Байківці Тернопільського району. На трасі не розминулися чотири авто.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, водій автомобіля PEUGEOT не дотримався безпечної дистанції та врізався в автоTOYOTA, водійка якого намагалася здійснити маневр повороту з головної на другорядну дорогу. Від удару транспорт виїхав на зустрічну смугу. В цей час там проїжджала вантажівка DAF. Кермувальник намагаючись оминути перешкоду, зіткнувся з ще одним транспортним засобом SKODA та з’їхав в кювет.

В результаті аварії 29-річний водій SKODA загинув на місці події. Пасажирку даного авто, 31-річну вагітну мешканку Збаразького району госпіталізовано до Тернопільського обласного перинатального центру «Мати і дитина».

До медзакладу з тяжкими травмами потрапив і водій PEUGEOT. Пожежникам довелося здійснити деблокування потерпілого з пошкодженої автівки.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження згідно частини 2 статті 286 ККУ. Слідчі детально встановлюють усі обставини автопригоди.