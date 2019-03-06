У жахливій аварії в Тернополі постраждали діти. ФОТО
06/03/2019 0
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Двоє дітей отримали травми в ДТП, що трапилась на проспекті Бандери опівночі. Аварія сталась через зіткнення двох автівок – «Шевроле» та «Москвича», постраждали троє пасажирів.
— Дворічний хлопчик отримав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, забій м яких тканин обличчя, закриту травму носа та закриту травму ступні; семирічна дівчинка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, закриту травму носа та м’яких тканин обличчя; 48-річний пацієнт отримав забійну рану тім’яної ділянки голови і перебував у стані алкогольного сп’яніння, — повідомили Добі у прес-службі швидкої допомоги.
Двох дітей доставили в обласну дитячу лікарню, чоловіка залишили на місці події, бо від госпіталізації він відмовився.
Свідки зазначали, що водій “Москвича” був п’яний.
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