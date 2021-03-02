Змагання з фрі-файту зібрали у Збаражі спортсменів з усіх регіонів України. Силами мірялися майже триста юнаків. Переможці потрапили до збірної України на міжнародному рівні.

Це Кубок України пам’яті Ігоря Слюсарчука. Такі змагання на Тернопільщині проводять сьомий раз. Як повідомив президент всеукраїнської федерації фрі-файту Валерій Чоботар, цього року учасники змагалися у тридцяти вікових і вагових категоріях.

“Змагання присвячені пам‘яті заслуженого майстра спорту, дворазового чемпіона світу Ігоря Слюсарчука. Він був великою людиною. Мав не лише гарні спортивні задатки, а й важливі душевні якості. Дуже не вистачає його сьогодні. Велика втрата для нашої спортивної родини. Здається, що він завжди з нами”.

Цьогоріч поєдинки відбулися в новому спортивному комплексі. Місто Збараж представляв майстер спорту з вільної боротьби Олександр Михальський. Він виборов перше місце. “Фрі-файт — це як спосіб життя. Просто потрібно жити цим, постійно вдосконалюватися, докладати максимум зусиль, і результат буде”.

До організації змагань також долучилися вдова Ігоря Слюсарчука Олеся та їхній син Роман.